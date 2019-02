Lkws werden umgerüstet. Der Zeitpunkt für die Pressekonferenz "Jetzt Druck machen - Gemeinsam Kinderleben retten" war gut gewählt, gerade am Valentinstag möchte man sich am wenigsten vorstellen müssen, seine Liebsten zu verlieren. Das Interesse der Medien war groß, alle Großen waren da: ORF, ATV, PulsTV, ServusTV. Der Wunsch, die Fußgängersterblichkeit zu reduzieren, ist offenbar aktuell sehr groß in Österreich. Warum wir, ein Wirtschaftsmedium, dort waren? Es geht hier neben Schicksalen auch um viel Geld. Die Wirtschaft (Frächter, Handelsketten mit eigenen Zulieferern) wird das zahlen müssen, der Staat wird vielleicht fördern, jedenfalls aber auch Druck machen und Umrüstungen wohl vorschreiben, und jemand ...

