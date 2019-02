An der Börse spielen nach wie vor die Verhandlungen zwischen den USA und China die aktuell wichtigste Rolle. Heute könnte es durchaus Fortschritte geben, wenn US-Finanzminister Steven Mnuchin mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping zusammentrifft. Spannend bleibt es auch in Sachen Mauerbau, nachdem Donald Trump diesbezüglich den Notstand ausgerufen hat. Zahlen gab es aber auch: So legte die Allianz heute ihren Quartalsbericht vor und gestern nachbörslich lieferte auch der Chiphersteller nVidia. Zudem ...

