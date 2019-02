Gehört: Börsenradio-Interview mit Klaus Gerdes, Vorstand für Marketing und Sales bei der Sanochemia. Die im 1. Halbjahr 2018 aufgetretenen Probleme in der Produktion bei Sanochemia sind uns in banger Erinnerung. Durch einen verunreinigten Kessel war es zu einer sogenannten cross contamination gekommen. In einer Stichprobe wurden Reste eines pharmazeutischen Produktes in einem anderen pharmazeutischen Produkt gefunden; ein Horror für jedes Arzneimittelunternehmen. Die Aktie reagierte mit einem Sinkflug, der in der zweiten Dezember-Hälfte seinen Tiefpunkt in einer Kurs-Halbierung fand. Gestern präsentierte Sanochemia das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017/2018. Marketing und Sales-Chef Klaus Gerdes stellte sich den Fragen unserer Kollegen vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...