Das Unternehmen hat für 2019 einen Gewinnrückgang prognostiziert. Die Gründe dafür sind das gezielte Investment in das eigene Wachstum und ein Sparprogramm.

Einen Tag nach dem enttäuschenden Ausblick des Rivalen Coca-Cola hat auch der Limonaden- und Snackhersteller Pepsico für dieses Jahr einen Gewinnrückgang vorausgesagt. Der Konzern wolle mehr in das eigene Wachstum investieren, weshalb in diesem Jahr die Gewinne zunächst sinken dürften, teilte Pepsico am Freitag bei Vorlage seiner Jahreszahlen 2018 mit.

Zugleich kündigte das Unternehmen für den laufenden Umbau ein verschärftes Sparprogramm mit Werksschließungen an. Das Management ...

