Mit 80 Meter Länge, 38 Meter Breite und einer Höhe von fast 8 Metern verfügt der Edeka-Markt über eine Verkaufsfläche von 2300 m2. Das bedeutet: Viel Gestaltungsfreiheit beim Layout und Design des Marktes, aber auch eine besondere Herausforderung für die Lichtplanung. Gemeinsam mit den Spezialisten für den Lebensmittelhandel von Shop Zwo aus Düsseldorf und Ladenbau Upel entwickelten die Bauherren ein innovatives, zukunftsorientiertes Marktkonzept unter dem Leitbild »Klar - mit Herz«, als Lichtpartner war Bäro von Anfang an mit an Bord.

Ein warmes Willkommen

Industrielle Designelemente außen und innen knüpfen an die Tradition des Standorts, der ehemaligen Schachtanlage Fürst Leopold, an. Materialien und Oberflächen erinnern an Kohle und Stahl und prägen den Charakter des Design-Konzepts. Im Kontrast dazu empfängt den Kunden gleich als Entree die Obst- und Gemüseabteilung in Gestalt eines behaglich anmutenden Marktplatzes. Für die Beleuchtung dieser knapp 220 m2 großen Fläche verwendeten die Planer insgesamt 63 Bäro Richtstrahler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...