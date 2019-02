Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.HUS: Hutter & Schrantz am 15.2. -5,29%, Volumen 100% normaler Tage , ROS: Rosenbauer am 15.2. -3,71%, Volumen 93% normaler Tage , WPB: Wiener Privatbank am 15.2. -2,38%, Volumen 41% normaler Tage , AMAG: Amag am 15.2. 2,21%, Volumen 21% normaler Tage , SEM: Semperit am 15.2. 2,79%, Volumen 149% normaler Tage , VLAP: Valneva SE VZ am 15.2. 3,33%, Volumen 1% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Valneva SE VZ VLAP 0.062 3.33% Semperit SEM 12.520 2.79% Amag AMAG 32.400 2.21% Wiener Privatbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...