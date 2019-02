Auch nach der Verhängung des nationalen Notstands ist Trump seiner Mauer nicht sicher. Der Streit um die Barriere an der amerikanisch-mexikanischen Grenze wird sich weiter hinziehen.

Der Präsident ließ die Presse auf sich warten. Mehr als eine halbe Stunde nachdem der Termin angekündigt war, trat Donald Trump durch die Glastür des Weißen Hauses hinaus in den Rosengarten. "Wir sind hier, um eine humanitäre Krise an unserer Südgrenze anzugehen", so der Präsident. Dann verkündete er offiziell, was bereits am Vortag durchgesickert war. "Wir werden einen nationale Notstandserklärung unterschreiben", so Trump. "Es ist eine großartige Sache. Wir haben eine Invasion von Drogen, eine Invasion von Gangs, eine Invasion von Menschen."

Die Erklärung ist der bisherige Höhepunkt des Dauerstreits um die Finanzierung von Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko, der sich mittlerweile seit Monaten hinzieht. Obwohl der Präsident und seine Republikaner bis vor wenigen Wochen sämtliche Hebel der Macht in Washington besetzt hatten, inklusive Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses, war es ihnen nicht gelungen, Geld für die Barriere bereitzustellen.

Seit dem Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen im November liegt das Geld für Trumps zentrales Wahlversprechen in unerreichbarer Ferne. Denn die neue Mehrheit im Repräsentantenhaus, gewählt auch als explizite Zurückweisung des Politikansatzes des Präsidenten, verspürt nicht die geringste Lust, Trump in der Mauerfrage entgegen zu kommen.

Eine frustrierende Situation für den Präsidenten - zumal er mit Druck auf die Demokraten seinem Ziel bislang keinen Schritt nähergekommen ist. Auch als Trump im Streit um die Mauer den längsten Regierungsstillstand der US-Geschichte einleitete, wackelte die neue Mehrheit im Repräsentantenhaus nie. Stattdessen handelten Demokraten und Republikaner einen neuen Budget-Deal aus, der erneut kein Geld für eine Grenzmauer enthielt, sondern nur rund 1,4 Milliarden Dollar für einige Kilometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...