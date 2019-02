In ihrer noch relativ kurzen Börsengeschichte markierte die Siemens Heathineers-Aktie am 29. August 2018 bei 39,94 Euro ihr aktuelles Allzeithoch. Anschließend ging die Aktie in eine Korrektur über, die ihr Tief am 11. Oktober bei 31,90 Euro erreichte. Von hier aus konnte der Wert wieder ansteigen und im November und Dezember bei 39,21 Euro ein Doppeltop ausbilden.

Nach dem Hoch vom 3. Dezember bildete sich ein neuer Abwärtstrend aus. Ihn versuchten die Käufer bereits mehrfach zu überwinden. ... (Dr. Bernd Heim)

