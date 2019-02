Aktuell liegt der Kurs in einer Abwärtsbewegung. Dabei liegt man nun in der oberen Hälfte des Bollinger Bands. Der Supertrend unterstützt den Kurs weiterhin. Das Bollinger Band dehnt sich immer weiter aus. Der Overbought/Oversold lag vor der Abwärtsbewegung noch in einem überkauften Bereich. Nun liegt er in einem neutralen Bereich. Der Relative-Stärke-Index lag ebenfalls vor Kurzem noch in einem überkauften Bereich. Auch hier liegt man mittlerweile in einem neutralen Bereich. Der aktuelle Wert ... (Maximilian Weber)

