Die Aktie von Borussia Dortmund hat in den vergangenen Tagen deutlich an Wert eingebüßt. Nach dem Aus im DFB-Pokal, dem Unentschieden im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim und dem schwachen Auftritt im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League (0:3 gegen Tottenham) droht dem BVB in wenigen Tagen eine bis dahin so vielversprechende Saison aus den Händen zu gleiten.

Das lässt natürlich auch die Anleger nicht kalt, die die sportliche Talfahrt in dieser Woche mit einer Kurslücke ... (Alexander Hirschler)

