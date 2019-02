Die Software AG hat im vergangenen Jahr Produktumsatz und Gewinn gesteigert und vor allem im neuen Cloud & IoT-Geschäft ihren starken Wachstumskurs fortgesetzt. Analysten trauen der Aktie wesentlich höhere Kurse zu - Warburg Research und Baader Bank sehen den fairen Wert sogar bei 50 bzw. 51 Euro -, trotzdem will der Titel nicht so recht in Schwung kommen. Nach einem positiven Start kam im Februar wieder Schwäche auf, sodass die Kursgewinne seit Jahresbeginn unter dem Strich nur 2,13 Prozent ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...