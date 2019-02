Googles Kryptowährung Ripple steckt in Schwierigkeiten.

Ripple ist laut dem US-Magazin Forbes in Schwierigkeiten. J.P. Morgan Chase, die größte Bank in den USA nach Vermögenswerten, hat angekündigt, ihre eigene Kryptowährung zu machen, um mit Ripples XRP zu konkurrieren. Das bedeutet, dass Ripples Plan, Krypto zu verwenden, um das zu tun, was traditionelle Banken nicht können, prekär aussieht. Der Ripple-Preis (XRP-Preis) hält bislang noch, da die Anleger auf weitere Nachrichten über den Service warten, der jedoch in den letzten sechs Monaten zu kämpfen hatte, nachdem eine Reihe von Banken angekündigt hatten, sie würden die Technologie von Ripple ausprobieren. Es ist nicht gelungen, an diesen Errungenschaften festzuhalten, da Bankpartner ihren Einsatz zurückfahren. JP Morgans Kryptowährungsprojekt, eine sogenannte stabile Münze (das heißt, sie ist an den US-Dollar gebunden und die Bank...

Den vollständigen Artikel lesen ...