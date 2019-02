Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.NEH: NetEase am 15.2. -5,61%, Volumen 161% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 15.2. -3,15%, Volumen 102% normaler Tage , B1C: Baidu am 15.2. -2,31%, Volumen 125% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 15.2. 3,25%, Volumen 164% normaler Tage , GPRO: GoPro am 15.2. 3,45%, Volumen 96% normaler Tage , EBS: Erste Group am 15.2. 4,85%, Volumen 102% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Erste Group EBS 32.000 4.85% GoPro GPRO 5.990 3.45% Österreichische Post POST 35.560 3.25% Baidu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...