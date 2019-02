Gordon Sondland, US-Botschafter bei der Europäischen Union, über Zölle als Druckmittel, den Protektionismus der EU, Gefahren durch Huawei beim 5G-Mobilfunknetz und die Wirkungslosigkeit europäischer Maßnahmen.

WirtschaftsWoche: Präsident Donald Trump hat 90 Tage Zeit, um über Autozölle zu entscheiden. Wird er die Aufschläge verhängen, so wie er vergangenes Jahr Zölle auf Stahl eingeführt habe?Gordon Sondland: Wir wollten keine Zölle auf Stahl und Aluminium verhängen. Aber die EU war nicht bereit, sich auf ernsthafte Handelsgespräche einzulassen. Deshalb haben wir zu den Zöllen gegriffen. Die Autozölle fallen nun in dieselbe Kategorie.

Sie meinen, dass die Europäer williger werden, wenn Sie Druck ausüben?Die Europäer sind überhaupt nur bereit, mit uns zu verhandeln, weil Autozölle drohen. Andernfalls würden sie nicht verhandeln. Ich kann sie dafür noch nicht einmal kritisieren. Warum sollten sie mit uns Gespräche führen, so lange sie ihr 150 Milliarden Dollar jährlichen Handelsüberschuss. Wir wollen das reparieren. Die Europäer sehen noch nicht einmal, dass unsere Handelsbeziehung kaputt ist.

Bezieht man Dienstleistungen mit ein, verschwindet das Ungleichgewicht in den transatlantischen Handelsbeziehungen. Warum blenden Sie den Teil aus?Ich kenne diesen Spin, dass wir bei Dienstleistungen besser abschneiden. Europäische Unternehmen haben kompletten Zugang bei Dienstleistungen, aber sie sind da nicht groß. Unsere Märkte sind offen. Die nicht-tarifären Handelshindernisse machen es US-Unternehmen praktisch unmöglich, Ware in Europa zu verkaufen. Es gibt viele davon, und sie sind meistens so geschrieben, dass sie die USA treffen, obwohl die nicht namentlich erwähnt werden. Sie sind rein protektionistisch, manchmal als Verbraucherschutz verbrämt.

Und wenn europäische Verbraucher keine Chlorhähnchen kaufen wollen?Es kann sein, ...

