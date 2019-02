Die Allianz-Versicherung vermeldet für 2018 sehr gute Zahlen. Das Unternehmen blieb vor großen Katastrophenschäden verschont und kauft nun eigene Aktien zurück. Für 2019 werden daher auch keine größeren Gewinnsprünge mehr angestrebt, denn die Allianz befindet sich fast am oberen Ende seiner Zielspanne. In diesem Jahr dürfte der operative Gewinn etwa 11,5 Milliarden Euro erreichen, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...