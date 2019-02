Elektromobilität als Motor der Zukunft, gut und schön. Aber wo etwa sollen Millionen Menschen in Stadtwohnungen ohne Garage künftig ihre Autos laden? Und überhaupt: Können Europas Städte ihren Einwohnern noch ein Mobilitätsversprechen geben, wenn der Verkehrssektor elektrisch wird? Berlin, Göteborg und Malaga testen laut E.ON jetzt Konzepte, wie der Umstieg in großem Stil gelingen könnte. Und der Energiekonzern bringe als Partner "den Teil Elektromobilität in die unterschiedlichen Konsortien ... (Achim Graf)

