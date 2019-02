Der deutsche Mittelstand unterwirft sich China, weil seine Führungskräfte mutlos und behäbig geworden sind. Ein Plädoyer für mehr Ambitionen, Leidenschaft und Innovationdrang vom Management-Coach Wilfried Neun.

Der deutsche Mittelstand hätte es als Warnung verstehen müssen, als im vergangenen Jahr sogar der Traditionspolsterer aus dem Schwarzwald auf der chinesischen Einkaufsliste stand. Kurz bevor es amtlich wurde, versuchte Joachim Link, Geschäftsführender Gesellschafter der süddeutschen Interstuhl Büromöbel GmbH & Co.KG, noch einmal zu intervenieren. Mit einem offenen Brief wandte er sich an die Öffentlichkeit und warnte: "Wir sollten nicht überall zusehen, wie chinesische Firmen mit staatlicher Lenkung und stattlicher Unterstützung, Schlüsselfirmen verschiedener Branchen in Deutschland und Europa aufkaufen."

Links Hilferuf hatte einen Grund: Die Übernahme des Traditionsunternehmens Rolf Benz durch den chinesischen Polstermöbelriesen Jason Furniture (Kuka). Auch Links Firma hatte ein Angebot gemacht, den Zuschlag jedoch erhielt die asiatische Konkurrenz.

Made in China 2025

Die chinesische Führung ist wild entschlossen, das Land zum weltweit führenden Industriestandort zu machen, vor allem in den Branchen Robotik, E-Autos, Biomedizin und computergesteuerte Maschinen - der Aufkauf von ausländischen Firmen, allen voran von deutschen, ist Teil der Strategie.

Eine Strategie, die der deutsche Mittelstand mehr als bereitwillig mitzutragen scheint. Die einstige Stütze der deutschen Wirtschaft hat seine goldenen Zeiten längst hinter sich gelassen und ist dem Untergang geweiht: Aus "Made in Germany" wird "Made in China 2025".

In den vergangenen Jahren gingen einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...