Die zooplus-Aktie ist am Freitag mit Kursgewinnen von 4,5 Prozent bester Performer in einem insgesamt freundlichen SDAX gewesen. Der Titel war zuletzt erneut ins Visier von Leerverkäufern geraten, sodass der Kurs nach einem guten Jahresstart wieder unter Druck geriet und auf ein neues 2-Jahres-Tief bei 103,53 Euro zurückfiel. Seitdem gelang eine leichte Kursstabilisierung, doch für das Jahr 2019 notiert die Aktie weiterhin mit 1,2 Prozent im Minus. Vor dem Anstieg am Freitag betrugen die Verluste ... (Alexander Hirschler)

