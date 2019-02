Die Salzgitter-Aktie hat sich in den letzten Tagen wieder etwas nach oben arbeiten können. So gelangen seit Mittwoch Kursgewinne von fast 5 Prozent, die die zuvor erlittenen Verluste wieder etwas eindämmen. Anfang Februar war das Papier - infolge eines vorsichtigen Ausblicks- unter Druck geraten und hatte mehr als 10 Prozent an Wert verloren. Nach der leichten Erholung der letzten Tage notiert die Aktie für das Jahr 2019 immer noch mit 3,01 Prozent im Minus. Nun stellt sich die Frage, ob weitere ... (Alexander Hirschler)

