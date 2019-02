Seit dem Massaker von Parkland hat sich im Kampf gegen den Missbrauch von Schusswaffen wenig getan. Die Waffenlobby NRA tut alles, um neue Mitglieder zu gewinnen.

Die Lebensversicherung ein bisschen billiger, und den Rabatt für den Auto-Tarif noch obendrauf? 65 Prozent Ermäßigung aufs Hotelzimmer? Hilfe beim Umzug und Edelweine zum Supermarktpreis? Wer das alles in Anspruch nehmen möchte, muss in den USA nur eines tun: Einen Mitgliedsantrag bei der US-Waffenlobby-Organisation NRA (National Rifle Association) ausfüllen. Mit dem Slogan "Es macht sich bezahlt, ein Mitglied zu sein", fischt die mächtige Waffen-Organisation erfolgreich nach Unterstützern - und stellt sie großzügig zufrieden.

Ein Jahr nach dem weltweit Aufsehen erregenden Schulmassaker von Parkland (Florida) hat sich an der Grundkonstellation in den USA nicht viel geändert. Die politischen Lager sind in der Waffenfrage gespalten, liefern sich ein Patt. Heißt: Weitgehende Tatenlosigkeit. Ein Gesetz, dass die Überprüfung von Waffenkäufern verschärfen soll, hat es ein Jahr nach den Schüssen in Florida nicht einmal ins Repräsentantenhaus geschafft.

"Wir werden die Epidemie der Waffengewalt in diesem Land eliminieren", hatte Jerry Nadler, der Abgeordnete, der das Gesetz maßgeblich vorangebracht hatte, noch vor kurzem erklärt. Am Mittwoch waren die Demokraten dann schon zufrieden, wenn die Vorlage im Ausschuss "einen Schritt weiter" in Richtung Abstimmung im Plenum gebracht werden könnte.

Proteste sind hörbar geworden

Die Proteste von Schülern wie der nach Parkland international bekannt gewordenen 19-Jährigen Emma Gonzalez und ihrer Never-Again-Bewegung sind hörbar geworden. In Florida wurde tatsächlich auch gesetzgeberisch gehandelt - etwa bei der Frage, ob psychisch Kranke Waffen kaufen dürfen. In anderen Bundesstaaten und auf Bundesebene verhallen die Bemühungen am Ende aber im überlauten und von täglich neuen Nachrichtenkreisläufen geprägten Medien-Geschrei der USA.

Die Schüler von Parkland konnten punktuell etwas erreichen, im Gesamtbild ...

