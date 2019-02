Italiens Populisten verschrecken mit ihrer Schuldenpolitik den Kontinent. Jetzt stellt sich ihnen ein mächtiger Mann in den Weg, der sogar einen direkten Draht nach Berlin hat: Vincenzo Boccia, Chef der Confindustria.

Der Widerstand wird hinter einem Holztresen organisiert, in einem schmucklosen Bau aus den Sechzigerjahren im Südwesten Roms. Eine Sicherheitsschleuse, eine gemächliche Aufzugfahrt in den siebten Stock, dann ist, ins edle Holz des Tresens geschnitzt, der Adler zu sehen, das Wappentier der Confindustria, Italiens mächtigstem Industrieverband. Mehr als 150.000 Unternehmen sind hier organisiert, stellen fast fünfeinhalb Millionen Beschäftigte, ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes. Vincenzo Boccia ist ihr Chef, "Il Presidente". Ein großer Mann, 55 Jahre alt, mit randloser Brille, der sich leicht bückt, wenn er steht und geht. Als würden ihn die Sorgen beugen.

Gerade hat das nationale Statistikinstitut Istat Zahlen veröffentlicht: Italien ist als erstes Land der Euro-Zone in die Rezession geschlittert, die Wirtschaftsleistung ist zwei Quartale nacheinander zurückgegangen. Die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr nähern sich dem Wert null. Am vergangenen Wochenende gingen Hundertausende in Rom gegen die Wirtschaftspolitik von Italiens Regierung auf die Straße - und die Confindustria mitten drin.

Bislang sah Boccia die Aufgabe seines Verbandes darin, hinter den Kulissen die Wirtschaftspolitik zu kommentieren und wo möglich zu beeinflussen. Es war eine leise Mission: im Sinne der Industrie, im Sinne der Beschäftigten, im Sinne Italiens. Doch seit mit Matteo Salvini und Luigi di Maio zwei Populisten regieren, die mit ihrer Schuldenpolitik Italien in den Ruin und Europa in den Abgrund zu führen drohen, ist Boccia zum Lautsprecher geworden.

Der Druck- und Grafikunternehmer aus dem süditalienischen Salerno reist dieser Tage durchs Land, trommelt bei Unternehmen und auf Marktplätzen gegen die Links-Rechts-Regierung und klingt dabei mehr wie ein Revolutionär als wie ein Verbandspräsident. Etwa wenn er nahelegt, er müsse das Heft des Handelns in die Hand nehmen: "Wir haben die Verpflichtung, das Land und seine Wirtschaftspolitik zu verändern."Wie? Auch davon hat Boccia eine klare Vorstellung. Gemeinsam mit seinem deutschen Kollegen, BDI-Präsident Dieter Kempf, und dem französischen Arbeitgeberverband MEDEF will er sich in den Europawahlkampf im Mai einmischen, den Siegeszug der Populisten stoppen, für eine wirtschaftsfreundliche Politik werben, in Brüssel, aber auch in Rom. Er hat den Glauben verloren, dass die Populisten noch zur Vernunft kommen könnten. Europa ist seine letzte Hoffnung.

Vincenzo Boccia sieht die Sache so: Wenn er seinen Kampf verliert, droht Italien der Absturz. Folge: die Zahlungsunfähigkeit, der Austritt aus der Euro-Zone. "Für uns wäre es ein Wahnsinn."

Ungewohnte Töne von der Industrie

Dass ausgerechnet Boccia den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...