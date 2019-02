Der Fachkräftemangel verschärft sich zunehmend. Die FDP kritisiert, dass die Bemühungen der Bundesregierung nicht genügen, um das Problem zu lösen.

Die Zahl der unbesetzten Stellen in sogenannten Engpassberufen steigt weiter an. Laut einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit waren 2018 im Jahresdurchschnitt 183.874 Stellen in Mangelberufen nicht besetzt. Im Vorjahr waren es etwa 170.000 offene Stellen gewesen. Fünf Jahre zuvor, 2013, hatten erst rund 114.000 Arbeitskräfte gefehlt.

Ein Mangel an Fachkräften herrscht derzeit unter anderem ...

