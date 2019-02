Die repräsentativen Demokratien des Westens drohen zum Auslaufmodell zu werden. Wie lösen sie im Wettbewerb mit autoritären Systemen wie China künftig ihr Wohlstandsversprechen ein?

"Democracy Dies in Darkness", lautet das Motto der "Washington Post", einer der angesehensten Zeitungen der Welt. "Demokratie stirbt in Dunkelheit." Positiv ausgedrückt: Wie eine Pflanze Licht, so braucht Demokratie Transparenz, um zu gedeihen. Dazu gehört nicht zuletzt Transparenz im Hinblick auf den eigenen Gesundheitszustand.

Und um den ist es schlecht bestellt: Unsere Demokratie steckt in einer Krise.

Für das Edelman Trust Barometer werden jährlich mehrere Zehntausend Bürger in mehr als zwei Dutzend weit überwiegend demokratisch regierten Ländern rund um den Globus nach ihrem Vertrauen in ihr gesellschaftliches System befragt. In der aktuellen Ausgabe waren ganze 20 Prozent der breiten Bevölkerung in den beteiligten Ländern der Meinung, dass ihnen ihr System etwas bringe. Nur 40 Prozent der Normalbürger hierzulande bekundeten Vertrauen in ihre Regierung. Mit 44 Prozent schnitten die Medien kaum besser ab. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, sprachen zugleich 86 Prozent der Chinesen ihrem autoritären Ein-Parteien-Regime ihr Vertrauen aus - eine größere Zustimmung als in jedem anderen untersuchten Land."Die spinnen, die Chinesen" oder: "Die können ja keine ehrliche Antwort" geben, mögen angesichts dieses Kontrasts viele denken: Was nicht sein darf, kann nicht sein.

Eine Erklärung dafür, warum das Vertrauen der Bürger in unsere Demokratie im Unterschied zu dem der Chinesen in ihren Staat so schwach ist, und eine Lösung dafür, wie es sich wieder zurückgewinnen lässt, können wir aber nur finden, wenn wir bereit sind, der Wirklichkeit ins Auge sehen. Demokratie stirbt in Dunkelheit.Das verstörende Vertrauensgefälle führt uns bei näherem Hinsehen einen zentralen, aber offenbar weithin vergessenen Grundsatz unserer politischen Ordnung vor Augen: Regierung durch das Volk muss zugleich auch Regierung für das Volk sein.

Das chinesische Wort für Staat setzt sich aus den Wörtern "Land" und "Familie" zusammen. Staat bedeutet demnach Staatsfamilie, die Familie der Familien. Und der Staatschef ist der Familienvater der Familienväter, der Pater Patriae, der für sein Volk sorgen muss wie ein Vater für seine Familie. Und wie diese jenem so ist das Volk einem solchen Herrscher, aber auch nur einem solchen, Respekt und Loyalität schuldig.

Chinas traditionelles Ordnungsdenken betont also eine paternalistische Herrschaft für das Volk. Ihre Legitimation erhält sie allein durch das Einhalten eines Leistungsversprechens.

Unsere Demokratie sieht dagegen eine doppelte Legitimation vor: Herrschaft durch und Herrschaft für das Volk, ausgeübt durch von ihm frei gewählte Repräsentanten.

Verlieren ...

