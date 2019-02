Kurseinbrüche beim Zahlungsdienstleister halten Vorstände nicht von Insiderkäufen ab. Bei Daimler greifen Aufsichtsräte trotz verhaltener Bilanz zu.

Um die 35 Käufe von Vorständen und Aufsichtsräten melden Deutschlands Unternehmen im Schnitt jede Woche an die Finanzaufsicht Bafin. Zwei Transaktionen zogen dabei zuletzt auffallend große Aufmerksamkeit auf sich: Bei Wirecard kauften Vorstände Aktien nach dem dramatischen Kurssturz.

Jan Marsalek, Vorstand für die Organisation, und Finanzvorstand Alexander von Knoop kauften am siebten Februar Wirecard-Aktien für zusammen gut 220.000 Euro. Damals war der Aktienkurs des Zahlungsdienstleisters im Vergleich zu Ende Januar schon um ein Drittel eingebrochen. Die Vorstände zahlten für die Aktien zwischen 110 und 111,80 Euro.

Kurze Zeit später stürzte die Aktie des erst im vergangenen September in den Dax aufgestiegenen Konzerns sogar auf bis zu 86 Euro ab. Zum Börsenschluss am Freitag kostete sie 99,90 Euro.

Auslöser für die beispiellosen Verluste bei einem Dax-Wert in so kurzer Zeit waren drei Berichte der britischen Zeitung "Financial Times" über angebliche Scheingeschäfte mit gefälschten Dokumenten und Konten, Betrug und Geldwäsche einer Wirecard-Dependance in Singapur in den Jahren 2015 bis 2018. Wirecard dementierte heftig und lässt das Ganze von einer Wirtschaftskanzlei erneut prüfen.

Marsalek und von Knoop gehören nicht zu den häufigen Käufern von Wirecard-Aktien. Ganz anders Wirecard-Chef Markus Braun. Er hat über seine MB Beteiligungsgesellschaft so viele Wirecard-Aktien gekauft, dass er mit 7,05 Prozent der größte Aktionär des Unternehmens ist. Über die Käufe ist er zum Milliardär geworden.

Selbst jetzt noch liegt der Kurs der Wirecard-Aktie dreimal höher als vor fünf Jahren. Zwischenzeitlich war die Aktie aber immer wieder einmal wegen - niemals bestätigter - Vorwürfe der Bilanzmanipulation und Kontenfälschung eingebrochen. ...

