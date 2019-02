Die Aktie der Deutschen Bank ist am Donnerstag mit einem Abschlag von mehr als 2,5 % besonders schwach gewesen. Der Wert hat damit bestätigt, was ohnehin im Raum stand: Der Abwärtstrend ist vergleichsweise stark. Allein charttechnisch betrachtet geht es in den vergangenen Tagen ersichtlich weiter nach unten. Die Aktie hat die obere Grenze von 8 Euro noch immer nicht wieder erobert. Insofern sollte der Wert offensichtlich großes Misstrauen geradezu angezogen haben, mutmaßen die Analysten.

Wirtschaftlich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...