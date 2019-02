Der Prozess gegen zwölf Separatistenführer ruft 200.000 Menschen in Katalonien auf die Straßen. Sie fordern, die Angeklagten freizulassen.

Hunderttausende Menschen haben in Katalonien gegen den historischen Prozess gegen zwölf Separatistenführer der Konfliktregion im Nordosten Spaniens protestiert. "Unabhängigkeit, Unabhängigkeit!" und "Freiheit für die politischen Gefangenen!", skandierten die Demonstranten am Samstagabend in Barcelona.

Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf rund 200.000, die Organisatoren - darunter die in der Region regierenden Parteien - sprachen von einer halben Million. Der Protestzug auf der Gran Via, der unter ...

