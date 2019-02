Evotec konnte am Freitag noch minimal dazugewinnen. Dafür jedoch hat die Aktie in den vergangenen Tagen einen deutlichen Aufschlag realisiert. Die Bilanz per einem Monat ist mit gut 8 % Plus noch immer erfreulich. In den zurückliegenden drei Monaten ist jetzt der grüne Kursbereich erreicht worden.

Zudem hat Evotec auch am Freitag die Unterstützung bei 20 Euro verteidigen können und damit die gute Stimmung gerettet. Selbst darunter wäre noch einmal Platz für weitere Kursverluste bis zu 19,50 ... (Frank Holbaum)

