Apple sollte noch immer relativ stark bleiben, so die Meinung der Analysten nach einem relativ ruhigen Handel am Freitag. Die Aktie hat in den USA zwar leicht nachgegeben. Am Gesamtbild ändert sich jedoch weiterhin nichts. Der Titel dürfte in den kommenden Wochen weiter nach oben steigen. Die Aktie hat zuletzt einen klaren Aufwärtstrend erreicht. Dabei hat eine Nachricht für Irritationen gesorgt: Warren Buffett reduzierte seinen Anteil an Apple-Aktien im Depot. Dennoch ist der sogenannte Star-Investor ... (Frank Holbaum)

