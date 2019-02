Die Aktie von BYD ist in den vergangenen Wochen in einen neuen, massiven Aufwärtstrend übergegangen. Der Wert hat in jeder Beziehung das Signal gesetzt, dass jetzt auch wieder Kurse jenseits von 6 Euro bzw. sogar in Richtung 7 Euro möglich seien. Nach unten ist BYD überraschend gut abgesichert, ist aus den Analystenstuben zu hören.

Neue Nachrichten sind für das Unternehmen aus China kaum zu vernehmen. Insofern ist hier vor allem der Eindruck der Marktteilnehmer wichtig. Bei einem Plus von immerhin ... (Frank Holbaum)

