TUI ist in den vergangenen Handelssitzungen nach einer Schock-Reaktion des Marktes auf die Hauptversammlungsdaten am Dienstag deutlich nach unten gefallen. Die Aktie leidet unter einem Abwärtstrend, der sich im Zuge der ungünstigen Prognosen bereits seit fast 2 Wochen fortsetzt. Der Wert musste einen Abschlag von 29 % hinnehmen und kann jetzt allenfalls darauf hoffen, dass die Unterstützungen in Höhe von fast 9,30 Euro halten. Sollte dies nicht gelingen, dann dürfte es zu einem massiven Abwärtsrutsch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...