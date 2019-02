Einfach über den Stau hinüberfliegen? Das Flugtaxi-Konzept belebt in Ballungsräumen den Traum vom Fliegen neu. Am Frankfurter Flughafen soll die von Tech-Firmen getriebene Zukunft bald beginnen.

Manchmal dauert die An- oder Abreise zum Frankfurter Flughafen länger als der eigentliche Flug. Trotz der extrem verkehrsgünstigen Lage am Kreuz zweier wichtiger Autobahnen und einer ICE-Trasse werden Besucher gelegentlich vom Stau ausgebremst, ihre Termine platzen im Rhein-Main-Verkehrschaos. Möglicherweise öffnet das den Markt für elektrisch betriebene Flugtaxis, die besonders eilige Passagiere durch die Luft zu ihrem Ziel bringen könnten. Weltweit versuchen zahlreiche Firmen, die neue Technologie gewinnbringend in die Luft zu bekommen.

Der Flughafenbetreiber Fraport prüft nun gemeinsam mit der Daimler-Beteiligung Volocopter, wie die drohnenähnlichen Flugobjekte in den Betrieb des größten deutschen Flughafens integriert werden könnten, der im vergangenen Jahr deutlich über eine halbe Million Flugbewegungen der herkömmlichen Jets bewältigen musste. Im Vordergrund stehe die reibungslose Abfertigung der Fluggäste sowie die effiziente Anbindung an die bestehende Verkehrsinfrastruktur.

Allgemein sind die Aussichten des neuen Verkehrsträgers einer Studie der Beratungsgesellschaft Horváth zufolge glänzend. "Schon 2025 werden Flugtaxis in großen Städten ...

