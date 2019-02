Vom deutschen Automarkt ist die Marke General Motors gänzlich verschwunden, jetzt plant das Unternehmen ein Comeback mit E-Bikes. ARIV, so heißt die neue Marke von General Motors. Dieser Name wurde im Rahmen einer globalen Crowdsourcing-Kampagne ausgewählt und steht künftig für die E-Bikes von GM. "Die Crowdsourcing-Kampagne hat es uns ermöglicht, die Verbraucher in die Entwicklung unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...