Heute, am 17. Februar 2019 endete der letzte Tag der 103. Ausgabe

der muba mit musikalischer Begleitung und einem feierlichen Festakt.

Knapp eine Viertelmillion Besucher und Besucherinnen strömten in den

vergangenen Tagen nach Basel, um ein letztes Mal die «Mutter der

Messen» zu erleben. Beim Schlussakt wurde unter anderem das muba

Gästebuch offiziell dem Historischen Museum Basel überreicht, bevor

auf dem Abschlussfest auf 103 Jahre Geschichte angestossen wurde.



Auch am letzten Tag der muba, strömten zahlreiche Besucher in die

Messehallen nach Basel. Um 16.30 Uhr begann der Schlussakt, der von

den Kirchen beider Basler organisiert wurde, auf dem Platz der

Begegnung. Dudelsackmusik ertönte und das Publikum lauschte den

Worten von Martin Dürr von der reformierten Kirche Basel-Stadt.



Die muba fliesst in die Geschichte ein: Unter Jagdhorngebläse

wurde das mit Erinnerungen gefüllte Gästebuch der muba symbolisch

geschlossen und von Messeleiter Daniel Nussbaumer und Sabrina

Oberländer, Leiterin Kommunikation, an Direktor Marc Fehlmann und

Kurator Patrick Moser vom Historischen Museum Basel übergeben.

Schliesslich läuteten Pipes und Drums das Ende des Schlussakts ein.

Die muba hat unermüdlich dafür gesorgt, das Frühjahr in Basel

einzuläuten. 103 Jahre muba, 103 Jahre Treue, 103 Jahre Dankbarkeit:

Das macht stolz.



Ein Stück Basler Geschichte



Sabrina Oberländer, Leiterin Kommunikation der muba, zeigte sich

positiv überrascht vom Erfolg der muba 2019: «Insgesamt zählte die

Messe knapp eine Viertelmillion Besucher und Besucherinnen. Das ist

ein tolles Ergebnis zur Dernière und wir sind überwältig, dass sich

so viele Menschen von der muba verabschiedet haben. Das zeigt

deutlich, wie stark verankert die muba war.» Auch Ruedi Ulmann,

Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements Appenzell Innerrhoden,

bedankte sich bei der Messe: «Als Gastregion sind wir sehr dankbar,

Teil dieser besonderen Ausgabe der muba gewesen zu sein und ein Stück

Basler Geschichte mitbekommen zu haben. Wir wurden regelrecht von

Besuchern überrannt, was für ein tolles Erlebnis!» Das Gastland Japan

kam ebenfalls sehr gut bei den Besucherinnen und Besuchern an und

trug zum schönen Messeerlebnis bei. Ein besonders emotionales

Highlight war das Halle-Gässle bei dem sich über 600 Fasnächtler von

der muba verabschiedet und ihr die Ehre erwiesen haben.



Auch Prominente sagen Danke



Auf der Website der muba verewigten sich zahlreiche Basler

Prominente mit einem Video-Statement. Filmproduzent und mehrfacher

Oscar-Preisträger Arthur Cohn erinnert sich sogar noch an die Anfänge

der Messe: «Für mich ist die muba auch ein Platz für Erinnerungen an

meinen Vater, weil er mich immer am ersten Tag mitgenommen hat». Im

Gästebuch schrieben weitere Prominente und zahlreiche Besucher ihre

Erlebnisse mit der muba nieder. Nun bliebt nur noch, das Buch zu

schliessen, mit dem auch zukünftig in Erinnerungen geschwelgt werden

kann. Auch die Messe sagt: «Dangge muba, dangge Basel!» Die muba ist

nun ein Stück Geschichte, doch aus unseren Herzen wird sie

wahrscheinlich nie mehr verschwinden.



Hundert Joor und drei oobedry

e beweggti Zyt - jetzt ischs verby



Mir luege füüre - dien nit klaage

und wänn uff däm Wääg Danggscheen saage



Die muba ka soo vyl brichte

über Wirtschaft, Gsellschaft und anderi Gschichte



Dr Merkurhuet - e Symbool für Handel

und jetzt - jetzt kunnt dr Wandel



Dr Merkur Gott het sini Schuldigkeit do

fliegt us dr Rundhofhalle jetzt drvoo



Mir stosse no eimol a miteme Gleesli Wy

muba du wirsch für immer in unsere Härze sy



Mehr Informationen unter www.muba.ch | www.facebook.com/muba

Erinnerungswebsite: Gästebuch danke.muba.ch



Muba-Dernière



Datum 8. bis 17. Februar 2019

Besucher 236 619 Besucher

Aussteller 605

Ort Halle 2, Messe Basel



