Sulzer hat in den ersten 9 Monaten Aufträge im Wert von 2,68 Mrd SFr erhalten. Das sind 12,2% mehr als im Vorjahr. In allen Sparten und Regionen sind die Auftragseingänge gestiegen. Besonders stark war die Nachfrage in Amerika, gefolgt von Asien-Pazifik und EMEA. Auch aus nahezu allen Zielmärkten hat der Konzern mehr Aufträge erhalten. Spürbar erholt hat sich vor allem die Öl- und Gasindustrie dank des gestiegenen Ölpreises. Hohe Auftragszuwächse verzeichnete Sulzer zudem in den Märkten Wasser ... (Volker Gelfarth)

