CT: Ihr Fokus liegt auf Förder- und Dosiertechnologien. Welche besondere Bedeutung haben diese Bereiche für die kontinuierliche Fertigung? Daniel: Eines der wichtigsten Dinge, die es zu berücksichtigen gilt, ist, dass Sie von der einfach zu kontrollierenden Beschickung in Batch-Anwendungen zu einer komplizierteren dynamischen Art und Weise, einer dynamischen Messlösung, übergehen. Dabei ist es wichtig, die Genauigkeit laufend im Auge zu behalten, insbesondere mit Blick auf den folgenden Prozessschritt. Wir konzentrieren unsere Aufmerksamkeit daher darauf, die höchstmögliche Genauigkeit und Wiederholbarkeit von einem Moment zum nächsten aufrechtzuerhalten.

Bei einer sehr einfachen Batch-Anwendung ist es so: Wenn ein Dosierer eine Charge zuführen will, während im Einfülltrichter Brückenbildung oder andere ungünstige Situationen auftreten, dauert es sehr lange, bis das Material vollständig ausgegeben ist. Dann wird jemand vorbeikommen, sehen, dass kein Material herauskommt, und vielleicht gegen den Trichter klopfen. Das Material fließt wieder, und das Problem ist gelöst. Das bedeutet also nicht unbedingt, dass Sie ein schlechtes Produkt hergestellt haben. Vielleicht hat es einfach länger gedauert, aber das Problem lässt sich überwinden.

In einem kontinuierlichen Prozess stellen Sie jedoch laufend ein Endprodukt her, unabhängig davon, was mit den Inhaltsstoffen passiert. Bei einem Zustand, der den Zustrom eines Inhaltsstoffes unterbricht, werden Sie irgendwann kurz darauf ein Produkt außerhalb der Spezifikation herstellen. Deshalb ist es wichtiger, diese Probleme zu verhindern, als sie nur zu sehen und darauf zu reagieren.

CT: Was ist die technische Herausforderung dabei? Daniel: Das erste Problem ist, dass viele Materialien schwer zu handhaben sind. Pulver wie Titandioxid oder Kalziumkarbonat können klebrig sein und schmieren, verklumpen und nicht gut fließen. Solche Materialien können eine selbsttragende Brücke im Boden des Trichters bilden, indem sie sich um die Öffnung des Trichters herum verdichten und das gesamte Material darüber ...

