Es ist ein ungewöhnlicher Schritt: Die Finanzaufsicht Bafin untersagt ab sofort neue Netto-Leerverkaufspositionen in Wirecard-Aktien. Auch bestehende Netto-Leerverkaufspositionen dürfen nicht mehr erhöht werden.

Die Finanzaufsicht Bafin hat neue Spekulationen auf fallende Aktienkurse beim Zahlungsdienstleister Wirecard untersagt. Von sofort an sei es verboten, neue Netto-Leerverkaufspositionen in Aktien der Wirecard AG zu begründen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen, teilte die Behörd in Bonn mit. Diese Allgemeinverfügung ...

