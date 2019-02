Versöhnliche Signale im Zollstreit sowie einige starke US-Wirtschaftsdaten haben am Freitag die Börsenlaune in Europa beflügelt. Hinzu kamen Aussagen des EZB-Direktoriumsmitglieds Benoit Coeuré, der Signale gab, dass die Zentralbank an einem neuen Stimuli-Instrument arbeite. Die EZB diskutiere eine neue Runde an längerfristigen Krediten an Banken, sagte er. Der EuroStoxx 50 knüpfte wieder an seine zum Jahresende begonnene Aufwärtsbewegung an und stieg zeitweise auf den höchsten Stand seit Mitte November. Unter den 19 europäischen Branchen verbuchten nur die der Versorger einen kleinen Verlust, was vor allem auf das Konto von Electricite de France ging. Der französische Stromproduzent war mit den Gewinnen für das abgelaufene Jahr ...

