Der US-Hedgefonds Tiger Global verkauft seinen Anteil an Barclays an Unternehmenschef Jes Staley, FT, S. 13 Schindler rechnet mit stagnierender Nachfrage aus China, Gespräch mit Unternehmenschef Thomas Oetterli, FuW Swiss Re schliesst Aktienrückkauf ab Angela Merkel hat scharfe Kritik an den Plänen der USA geübt, Importautos als Bedrohung für die nationale Sicherheit einzustufen und mit Strafzöllen zu belegen Deutsche Post legt Paketzustellung mit Billigtochter Delivery zusammen und streicht Stellen, Welt, S. 9 SFC Energy liefert portable JENNY 1200 Brennstoffzellen an internationale Verteidigungsorganisation aus FUCHS stärkt Präsenz in Tansania und gründet ein neues Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...