Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat neue Spekulation auf fallende Aktienkursen beim Zahlungsdienstleister Wirecard untersagt. Ab sofort sei es verboten, neue Netto-Leerverkaufspositionen in Aktien der Wirecard AG zu begründen oder bestehende Netto-Leerverkaufspositionen zu erhöhen, teilte die Behörde am Montagmorgen in Bonn mit. Die "Allgemeinverfügung" gelte zunächst bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...