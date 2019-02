Nach zehn Jahren enger Zusammenarbeit im Rahmen eines Joint Ventures übernimmt Alpla alle Anteile von Zamil Alpla. Die Käuferin wird das Unternehmen wie bisher und mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter dem Namen Alpla weiterführen. An den drei Standorten in Dammam, Jeddah (beide Saudi-Arabien) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) produzieren rund 390 Mitarbeiter Preforms und Verpackungen aus HDPE und PET. Diese sowie alle weiteren Produktionsstandorte bleiben erhalten. Die Verträge wurden im Dezember 2018 unterzeichnet, die Übernahme wird im ersten Quartal 2019 vollzogen. Über sämtliche Details vereinbarten die Vertragspartner Stillschweigen. (sf) Auf einen Blick Alpla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Kunststoffverpackungen. Rund 20.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren an 178 Standorten in 46 Ländern maßgeschneiderte Verpackungssysteme, Flaschen, Verschlüsse und Spritzgussteile. Die Anwendungsbereiche der Verpackungen sind vielfältig: Nahrungsmittel und Getränke, Kosmetik und Pflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Wasch- und Putzmittel, Arzneimittel, Motoröl und Schmiermittel. Alpla betreibt eigene Recyclingwerke: PET Recycling Team mit je einem Standort in Österreich und in Polen sowie im Rahmen von Kooperationen in Mexiko und Deutschland.

