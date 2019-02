Eine Dollar-Schwäche hat dem Euro etwas Auftrieb verliehen. Der Euro ist am frühen Morgen auf 1,13 US-Dollar gestiegen.

Der Kurs des Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am frühen Morgen stieg die Gemeinschaftswährung wieder über die Marke von 1,13 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,1310 Dollar gehandelt. Das ist etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs ...

