Der Blick in die Bilanz der Gerry Weber International AG (kurz "Gerry Weber") zeigt per 31. Juli 2018 (das sind die jüngsten veröffentlichten Daten) ein Bilanzvolumen von ca. 759,6 Mio. Euro. Wie verteilen sich die Aktiva? Zu diesem Stichtag hatte Gerry Weber demnach liquide Mittel in Höhe von ca. 20,07 Mio. Euro. Um das einzuordnen: Die Höhe der kurzfristigen Finanzschulden betrug laut Gerry Weber per 31. Juli 2018 rund 54 Mio. Euro. Zurück zu den Aktiva. Da wird desweiteren für das Anlagevermögen ... (Peter Niedermeyer)

