In einem Kommentar schreibt Juan Nevado, Fondsmanager des M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund: "Es hat nicht viele gute Nachrichten gebraucht, um die Aktienkurse Anfang dieses Jahres wieder anzukurbeln. Allein durch die Andeutung der US-Notenbank, in Zukunft bei ihren Zinserhöhungen nicht mehr so aggressiv zu sein, sondern eher einen "geduldigeren" Ansatz zu verfolgen, dürfte einigen Anlegern ein Stein vom Herzen gefallen sein. Denn bei den Börsenturbulenzen im Februar und Oktober letzten Jahres spielte die Sorge, welche negativen Effekte steigende US-Zinsen auf die Aktienbewertungen haben würden, aus unserer Sicht eine zentrale Rolle. Eine globale Rezession halten wir aus heutiger Sicht für unwahrscheinlich - trotz des langsameren ...

