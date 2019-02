Die Analysten von Sphene Capital stufen die Sanochemia -Aktie weiter mit Buy ein. Auf Sicht von 24 Monaten ergibt sich aus dem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von 2,90 Euro (bislang 2,10 Euro) je Aktie, so die Analysten. Die Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres 2017/18 sei wesentlich von der Einschränkung der Herstellererlaubnis durch das österreichische BASG beeinflusst, so die Analysten. Diese habe nicht nur einen Umsatzrückgang um 20,2% auf 33,0 Mio. Euro zur Folge gehabt, in Verbindung mit erheblichen Einmalbelastungen habe sich auch das Betriebsergebnis signifikant auf -12,7 Mio. von zuvor 1,2 Mio. Euro verschlechtert. In den Hintergrund seien dadurch die im vergangenen Geschäftsjahr erzielten Erfolge geraten, zu denen die Gewinnung ...

