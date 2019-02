Saudi-Arabien will rund 20 Milliarden US-Dollar in Pakistan investieren. Pakistan verhandelt derzeit mit dem IWF über ein weiteres Rettungspaket.

Saudi-Arabien will Milliarden in Pakistan investieren. Beide Länder hätten Absichtserklärungen über eine Investitionssumme von 20 Milliarden US-Dollar (17,69 Mrd Euro) unterzeichnet, sagte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman während einer Zeremonie in der Residenz des pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan am Sonntagabend (Ortszeit).

Der Besuch kommt in einer für Pakistan kritischen ...

