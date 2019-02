=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort Wien - 18. Februar 2019. Marinomed Biotech AG gibt bekannt, dass bis zum Ablauf der Wandlungsfrist am 14. Februar 2019 (16:00 MEZ) Wandlungserklärungen für Nominale EUR 6,98 Mio. der 4 % Teilschuldverschreibungen 2017-2021 mit bedingtem Wandlungsrecht, ISIN AT0000A1WD52 (entspricht rund 99,7 % des ausstehenden Volumens der Wandelschuldverschreibungen), zwecks Wandlung in neue Aktien der Marinomed Biotech AG eingeliefert wurden. Nach Ausgabe der neuen Aktien wird sich die Anzahl der Aktien damit um 170.772 neue Aktien auf 1.430.772 erhöhen (das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 13,6 %). Der Streubesitz erhöht sich auf rund 39 % (unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option). Die Ausgabe und der Handelsbeginn der neuen Aktien aus der Wandelanleihe sind für den 20. Februar 2019 vorgesehen. Dr. Andreas Grassauer, CEO der Marinomed: "Der erfolgreiche Börsengang und die nun hohe Wandlungsquote bestätigen uns darin, dass wir mit unseren innovativen Plattformen eine attraktive Story für Anleger bieten. Wir heißen alle neuen Aktionäre herzlich willkommen und freuen uns darauf, unsere Erfolgsgeschichte gemeinsam mit ihnen voranzutreiben." Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien. Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com. Rückfragehinweis: Dr. Eva Prieschl-Grassauer Chief Scientific Officer Marinomed Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich T +43 (0)1 250 77 446 E-Mail: eva.prieschl@marinomed.com http://www.marinomed.com Roland Mayrl Managing Partner, Metrum Communications Prinz-Eugen-Straße 80/16, 1040 Wien, Österreich T +43 (0) 1 504 69 87 331 E-Mail: r.mayrl@metrum.at http://www.metrum.at Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2019 04:10 ET (09:10 GMT)