Die auf dem Gebiet von Verpackungen aus Voll- und Wellkarton tätige Model-Gruppe erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen konsolidierten Gruppenumsatz von CHF 991 Millionen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 8% entspricht. Dies wurde mit durchschnittlich 4320 Mitarbeitern (+35), wovon 917 in der Schweiz, mit nahezu konstanten Werten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, erreicht.Wachstumsgründe sind Preissteigerungen aufgrund der markanten Verteuerung des Hauptrohstoffes Papier, Währungseffekte und das Marktwachstum sämtlicher Ländermärkte, in denen die Model-Gruppe tätig ist. Investitionen ...

