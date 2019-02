Gerresheimer hat im Geschäftsjahr 2018 insbesondere durch das gute 4. Quartal die währungsbereinigten Umsatzerlöse von 1.348,3 Mio. Euro um 4,3 % auf 1.406,7 Mio. Euro steigern können. Die berichteten Umsatzerlöse, also inklusive Währungseffekte und Akquisitionen, sind im Geschäftsjahr 2018 um 1,4 % auf 1.367,7 Mio. Euro gestiegen. Organisch, d.h. bereinigt um Währungseffekte und Akquisitionen bzw. Desinvestitionen, sind die Umsatzerlöse um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

2018 hat sich das Geschäft mit Injektionsfläschchen, Ampullen und Karpulen in Amerika deutlich erholt. Auch das Behälterglasgeschäft hat sich gut entwickelt, insbesondere die Kosmetikglasprodukte waren sehr gefragt. Kunststofffläschchen für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA verkauften sich 2018 gut, ebenso die pharmazeutischen Kunststoffverpackungen in Indien und Südamerika. In Europa schlossen pharmazeutische Kunststoffprodukte leicht über Vorjahr ab. Das Spritzengeschäft lag leicht über Vorjahresniveau. Nur geringes Wachstum verzeichneten die medizinischen Kunststoffprodukte, da Gerresheimer einen Auftrag für einen Inhalator in Europa verloren hat. In der Konsequenz hatte das Unternehmen entschieden, das davon betroffene Werk in Küssnacht in der Schweiz zu schließen und weitere Umorganisationen in diesem Bereich vorzunehmen. Positiv verlief die Inhalatorenproduktion in den USA, auf dessen Basis Gerresheimer einen Folgeauftrag für sein Werk im tschechischen Horsovsky Tyn gewonnen hat.

Adjusted Ebitda leicht gesunken

Das währungsbereinigte Adjusted Ebitda lag im Gesamtjahr 2018 bei 308,0 Mio. Euro, nach 310,8 Mio. Euro im Vorjahr. Hierin seien drei Sondereffekte im Vergleich zum Vorjahr zu berücksichtigen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...