Sanochemia startet in den USA die vom Partner Neurana Pharmaceuticals Inc. gesponserte, klinische Phase 2 Studie für Tolperison ("STAR-Studie"). Die "STAR-Studie" ist den Angaben zufolge eine, doppelblinde, randomisierte placebokontrollierte Phase 2 Dosisfindungsstudie, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Tolperison zu untersuchen. Die Studie umfasst ca. 400 Patienten, die unter Rückenschmerzen bedingt durch oder assoziiert mit Muskelkrämpfen leiden. Die Studie wird an rund 45 Studienzentren in den USA durchgeführt. "Wir freuen uns sehr, den ersten Patienten der STAR-Studie ankündigen zu können", sagte Craig Thompson, President und Chief Executive Officer von Neurana Pharmaceuticals Inc.. "Dies ist eine wichtige Errungenschaft in der klinischen ...

