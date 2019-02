DAX - Im Korrekturmodus nach Freitagsrally

Henry Philippson,

Der DAX startete am vergangenen Freitag ausgehend von der Unterstützung knapp oberhalb der 11.000 Punkte-Marke eine beeindruckende Intraday-Rally. Einer der Gründe für die 300 Punkte-Rally war der angesprochene kleine Verfallstermin an der Eurex. Ein weiterer Impulsgeber für den Anstieg waren Kommentare eines französischen EZB-Mitglieds, welches ein neues LTRO-Programm seitens der EZB ins Spiel brachte.

Nach der Rally vom Freitag startet der Index im Korrekturmodus in die neue Handelswoche und gibt am Vormittag bis knapp an die 11.250er Marke nach. Im Bereich 11.250 Punkte ist der Index kurzfristig gut unterstützt, erst darunter müssten sich die Bullen größere Gedanken machen. Da in den USA heute feiertagsbedingt die Börsen geschlossen bleiben, dürften größere Impulsbewegungen am Nachmittag ausbleiben. Dementsprechend ist für den restlichen Handelstag tendenziell eine Seitwärtsbewegung im Bereich 11.250 bis 11.320 Punkte das präferierte Szenario. Neue prozyklisch bullische Impulse gibt es bei einem Stundenschluss oberhalb von 11.350 Punkten. Dann wäre der Weg frei für eine Fortsetzung Richtung 11.500 Punkte und höher.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.01.2019 - 18.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 18.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C1H 10,00 9.955 8,12 29.03.2019 DAX Index HX54UY 21,98 9.100 5,16 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemmarkets; 18.02.2019; 10:11 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C17 10,27 12.300 10,90 28.02.2019 DAX Index HX4NW8 10,85 12.350 10,33 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemmarkets; 18.02.2019; 10:11 Uhr

